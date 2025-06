Yes24 : mise en place d'un plan de dédommagement

Photo : YONHAP News

La librairie et billetterie en ligne Yes24, victime d’une cyberattaque, a annoncé hier un plan de compensation global. Elle offrira un bon d’achat d’une valeur de 5 000 wons, soit 3,16 euros, à tous ses membres ayant effectué un achat en ligne au cours de la dernière année. Il sera distribué aujourd’hui et pourra être utilisé dès demain, et jusqu’au 6 juillet, sur les livres, les disques ou les réservations de spectacles.De plus, un abonnement de 30 jours au service premium Crema Club sera offert. Chaque client ayant acheté un produit en ligne dans l’année recevra également un coupon de livraison gratuite. Pour les achats de livres numériques, une remise spécifique aux ebooks d’une valeur de 5 000 wons sera appliquée.Yes24 compte environ 20 millions d’utilisateurs enregistrés. Le 9 juin, la plateforme a été paralysée par un piratage via ransomware, affectant son application et son site internet. Cinq jours plus tard, les principales fonctions, comme l’achat de livres, disques, DVD, papeterie et cadeaux, ont été rétablies progressivement.