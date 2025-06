Convention de La Haye sur les adoptions internationales : Séoul la ratifie 12 ans après sa signature

Photo : YONHAP News

La convention internationale visant à renforcer la responsabilité des Etats et la protection des enfants dans le cadre des adoptions internationales entrera en vigueur en octobre prochain en Corée du Sud. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales et celui des Affaires étrangères ont annoncé, mardi, avoir déposé l’instrument de ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale auprès du ministère néerlandais des Affaires étrangères.Pour rappel, Séoul l’avait signé en mai 2013. Mais 12 ans ont été nécessaires pour sa ratification, en raison du retard pris dans la révision des législations nationales, essentielle à sa mise en œuvre. Actuellement 106 Etats, dont l’Australie, la Chine et les Etats-Unis, l’ont adoptée.Le texte vise à établir des conditions et des procédures pour les adoptions internationales afin de garantir les droits fondamentaux des enfants et de les protéger contre l’enlèvement, la vente ou la traite. Ainsi, à partir d’octobre, elles ne seront autorisées qu’en cas d’impossibilité de trouver un foyer d’accueil adéquat localement, et ce, après examen du dossier par le comité sur la politique d'adoptions du ministère de la Santé. Ce dernier sera chargé d’évaluer l’adéquation des parents adoptifs avec l’enfant concerné, ainsi que de coordonner le processus d’adoption avec les autorités du pays d’accueil.