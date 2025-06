Le Salon du livre de Séoul 2025 débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le Salon international du livre de Séoul 2025 a ouvert ses portes ce mercredi matin au COEX, le centre de congrès et d’exposition situé dans le sud de la capitale sud-coréenne. L’événement se tient pendant cinq jours, jusqu’à dimanche.Le thème retenu cette année est « The Last Resort », ou « Le Dernier Recours » en français. Dans un monde où la vie devient de plus en plus rude, le salon invite chacun à trouver, à travers les livres, sa propre source de réconfort ou de soutien.L’invitée d’honneur de cette édition est Taïwan. Une trentaine de personnalités taiwanaises, dont les écrivains Chen Xue et Chen Sihong, ainsi que des illustrateurs et auteurs de bandes dessinées, participeront, aux côtés de 26 maisons d’édition et institutions.Au total, plus de 530 éditeurs et organismes venus de 17 pays prendront part à la grande messe annuelle du livre. Une centaine de maisons d’édition et d’institutions étrangères, notamment d’Arabie saoudite et de France, tiendront un stand dans le pavillon international. Du côté sud-coréen, environ 430 structures seront représentées dans l’espace national.Plusieurs événements sont au programme après la cérémonie d’ouverture. La journée commencera par une rencontre avec l’autrice Baek Heena, suivie d’une discussion littéraire animée par les poètes Shim Bo-seon et Seo Yun-hoo. Le chef cuisinier Choi Kang-rok, ainsi que les romancières Kang Hwa-gil et Park Seo-ryeon présenteront leurs dernières publications. Une conférence de l’écrivain taïwanais Wu Ming-yi est également prévue.