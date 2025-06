G7 : Lee Jae-myung s’entretient avec les Premiers ministres britannique et canadien

Photo : YONHAP News

À Kananaskis, le chef de l’Etat sud-coréen Lee Jae-myung poursuit ses échanges bilatéraux en rencontrant les Premiers ministres britannique et canadien, Keir Starmer et Mark Carney.Starmer a salué le partenariat déjà solide entre les deux pays et exprimé son souhait de le renforcer dans les domaines du commerce, de l’économie et à travers la modernisation de l’accord de libre-échange (ALE). Il a également remercié la Corée du Sud pour sa coopération en matière de défense, notamment sur le dossier ukrainien. En réponse, Lee a évoqué la nécessité de faire progresser la révision de l’ALE. Avant d’ajouter qu’il espérait que cette rencontre renforcerait la coopération entre Séoul et Londres.Pour rappel, après le retrait du Royaume-Uni de l’UE en 2020, les deux nations ont conclu leur propre ALE l'année suivante. Des négociations sont en cours pour ajuster certains points concernant des catégories de produits spécifiques.Enfin, le président sud-coréen s’est entretenu avec le Premier ministre du Canada qui accueille le sommet du G7. Les deux hommes sont convenus de renforcer leur coopération dans les domaines d’avenir, tels que la sécurité et la défense, la sécurité climatique, le changement climatique ainsi que l’intelligence artificielle (IA). Lee Jae-myung a également fait part à Mark Carney de sa volonté d’intensifier la collaboration dans le secteur de la sécurité et de la défense, à travers la participation de Séoul à un projet canadien pour acquérir une nouvelle flotte de sous-marins.