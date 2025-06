CSIS : le COVID circulait dès 2020 en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS) a contesté l’affirmation de la Corée du Nord qui se présentait comme un pays sans COVID-19 jusqu’en mai 2022, ne comptant aucun cas. Un rapport publié mardi par ce think tank révèle que cette version officielle est une dissimulation.Victor Cha, le titulaire de la Korea Chair au CSIS, et son équipe y présentent les résultats d’entretiens menés auprès d’une centaine de nord-Coréens. Ils expliquent que le régime aurait volontairement dissimulé des informations sur la pandémie, diffusant de fausses données non seulement à sa population, mais aussi à l’étranger. En réalité, de nombreux cas de contamination et de décès dus au virus étaient déplorés au nord du 38e parallèle dès 2020.Avant mai 2022, les habitants avaient très peu accès aux vaccins. Aucun traitement antiviral n’était disponible et les équipements de protection étaient rares. Le document critique la gestion de la crise, estimant que Pyongyang a en grande partie abandonné sa responsabilité, laissant la population se débrouiller seule.Parmi les personnes interrogées, 92 % ont dit avoir été infectées ou connaître quelqu’un touché par la maladie. Par peur de sanctions ou de confinement, beaucoup n’ont pas signalé les cas aux autorités. Dans un contexte où Kim Jong-un se vantait de ne pas connaître le COVID, déclarer des cas pouvait entraîner des punitions. Même en cas de signalement, aucune aide n’était donnée, seulement des mesures strictes de confinement. Pour ces raisons, médecins et fonctionnaires locaux évitaient souvent d’enregistrer les cas suspects pour ne pas aggraver la situation.Les interviews ont été réalisées entre septembre et décembre 2023, après un assouplissement des restrictions liées à la crise sanitaire. L’enquête a été menée auprès de 60 femmes et 40 hommes nord-coréens. Concernant les conditions de réalisation, les auteurs expliquent simplement avoir travaillé avec une institution reconnue pour son sérieux et son expertise dans la conduite d’enquêtes rigoureuses dans le royaume ermite.