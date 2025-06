Quatre procureurs adjoints nommés pour l’enquête spéciale sur Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

L’équipe d’enquête spéciale chargée des allégations visant l’ex-Première dame a désormais ses quatre procureurs adjoints. Ils ont été nommés mardi par la présidence de la République. Le procureur spécial Min Joong-ki, à la tête de cette équipe, en a fait l’annonce ce matin via un communiqué de presse.Sélectionnés parmi les huit candidats recommandés par Min, Moon Hong-ju, Kim Hyung-geun, Park Sang-jin et Oh Jung-hee sont tous avocats en exercice. Moon est un ancien juge, tandis que les trois autres sont d’ex-procureurs. Après leur nomination, ils ont déclaré reconnaître le poids de leur responsabilité, avant d’exprimer leur volonté de mener leur mission avec équité, transparence et rigueur afin de faire toute la lumière sur la vérité.Sous la direction du procureur spécial, ses adjoints auront pour rôle de superviser les investigations, de maintenir l’accusation, d’encadrer les enquêteurs et les agents publics détachés, ainsi que de gérer les relations publiques. L’équipe en charge de l’affaire pourrait compter jusqu’à 205 membres, dont 40 procureurs, 80 agents publics et 80 enquêteurs. Les travaux, qui devraient débuter début juillet, pourraient durer jusqu’à 170 jours.Pour rappel, Kim Keon-hee fait l’objet de seize allégations, incluant notamment la manipulation du cours de l’action de Deutch Motors, la réception de sacs de luxe, ainsi que des soupçons d’ingérence dans les affaires publiques par le biais de l’intermédiaire politique Myung Tae-kyun et du chaman Geon Jin.