G7 : Lee promet une contribution active aux chaînes d’approvisionnement en énergie et minéraux

Photo : YONHAP News

En déplacement au Canada pour le sommet du G7, le président sud-coréen a participé mardi à un déjeuner de travail et à une session élargie sur l’avenir de la sécurité énergétique. Il en a profité pour présenter les grandes lignes de la politique énergétique de son pays.Selon le bureau présidentiel, Lee Jae-myung a souligné que la sécurité énergétique et la stabilité des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques sont essentielles à la croissance et à la prospérité mondiales. Il a ensuite déclaré que Séoul participerait activement aux efforts de solidarité et de coopération internationale dans ce domaine.Le chef de l’Etat a notamment mis en garde contre les risques posés par le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), qui fait grimper la demande en électricité, dans un contexte de changement climatique et d’instabilité géopolitique. Avant de plaider pour des systèmes énergétiques stables, fiables et économes, en proposant la création d’un écosystème solide pour les énergies renouvelables, d’infrastructures efficaces comme des « autoroutes de l’énergie », et de systèmes capables de résister aux cyberattaques.Lee a également insisté sur l’importance des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, indispensables à la transition vers une énergie plus verte. Il a rappelé que la Corée du Sud, en tant que membre du Partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP), joue un rôle actif dans leur stabilisation. Avant d’affirmé son engagement à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les membres du G7, les pays partenaires ainsi que les Etats riches en ressources.Enfin, le dirigeant sud-coréen a évoqué les enjeux liés à l’IA en affirmant qu’il contribuerait à sécuriser la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, notamment à travers le développement de puces NPU à faible consommation d’énergie. Il a également exprimé son ambition de faire du pays du Matin clair le principal hub de l’IA en Asie-Pacifique, grâce à des incitations fiscales, des réformes réglementaires et la mobilisation de fonds publics.