L’audition de confirmation du futur Premier ministre est fixée aux 24 et 25 juin

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation du candidat au poste de Premier ministre, Kim Min-seok, se tiendra les 24 et 25 juin à l’Assemblée nationale. Ce calendrier a été fixé mardi lors d’une réunion entre le président de la commission chargée de cette audition, Lee Jong-bae, et les députés Kim Hyun et Bae June-young, respectivement du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition.Néanmoins, la formation conservatrice a de nouveau exhorté Kim à retirer sa candidature, en rappelant les diverses allégations le visant, notamment celles liées à ses emprunts personnels qu'elle considère comme un financement politique illégal déguisé. Le PPP a également annoncé son intention de convoquer comme témoin son sponsor politique du nom de Kang qui lui avait fourni des fonds illégaux par le passé.Celui qui est pressenti pour diriger le futur gouvernement a rétorqué avoir souffert de difficultés financières, et avoir été contraint d'emprunter de l’argent à ses proches pour payer les impôts qui lui étaient réclamés par les autorités. Il a affirmé n’avoir rien à se reprocher et s’est dit prêt à répondre à toutes les questions qui lui seront posées lors de l’audition.Les partis rivaux devraient finaliser ce mercredi la liste des témoins à convoquer et voter le plan d’organisation de la séance. Conformément à la législation en vigueur, le Parlement doit achever la procédure d’audition au plus tard le 25 juin et adopter le rapport le 27. Si tout se déroule comme prévu, la motion de nomination sera soumise au vote lors d’une séance plénière vers le 30 juin.