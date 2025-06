Voitures vertes : ventes pour la première fois majoritaires en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, les véhicules écologiques ont représenté en mai 52 % des 142 000 voitures vendues en Corée du Sud. Avec quelque 74 000 unités écoulées, c’est la première fois que leur part dépasse celle des modèles à moteur thermique sur le marché intérieur.Par rapport à mai 2024, les ventes de véhicules électriques ont progressé de 60,3 %, celles des hybrides de 31,4 %, et celles des hybrides rechargeables de 115,9 %. Les voitures électriques « made in Korea » ont, de leur côté, enregistré une hausse de 58,8 %, portée par le lancement de nombreux nouveaux modèles.À l’export, les expéditions d’automobiles sud-coréennes se sont élevées à 6,2 milliards de dollars, dépassant les 6 milliards pour le quatrième mois consécutif. Il s’agit du deuxième meilleur mois de mai jamais enregistré. Cependant, en raison d’un niveau exceptionnel l’an dernier, ce chiffre marque un recul de 4,4 % sur un an. Les exportations de véhicules écologiques, tirées par la forte demande en modèles hybrides, ont atteint un record avec 75 000 unités. Il s’agit d’une hausse de 10,2 % par rapport à l’an dernier.En revanche, les expéditions vers les Etats-Unis ont chuté de 27,1 %, sous l’effet des politiques douanières américaines et d’un fort effet de base. Il s’agit de la cinquième plus forte baisse jamais observée sur ce marché.