G7 : le président Lee a quitté le Canada

Photo : YONHAP News

Le président de la République vient de quitter le Canada, après deux jours de visite à l’occasion du sommet du G7. Il s’agissait de son tout premier déplacement à l’étranger, marquant ainsi ses débuts sur la scène diplomatique internationale.En marge du sommet, Lee a mené des entretiens bilatéraux avec les dirigeants de neuf pays, dont le Japon, le Royaume-Uni et le Canada. Sa rencontre avec le Premier ministre nippon Shigeru Ishiba a particulièrement retenu l’attention. Les deux hommes sont convenus de renforcer les bases d’une relation solide et mature à l’occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, et de relancer la « diplomatie de la navette ». En revanche, la rencontre prévue avec Donald Trump a été annulée, ce dernier ayant écourté son séjour en raison de la montée des tensions au Moyen-Orient.Le numéro un sud-coréen a également participé à une session élargie consacrée à l’avenir de la sécurité énergétique, où il a présenté les grandes lignes de la politique énergétique du pays du Matin clair.Le bureau présidentiel a salué cette participation au G7 comme un signe fort du rétablissement complet de la diplomatie des sommets. Il a estimé que ce déplacement marquait les premiers pas d’une diplomatie pragmatique, fondée sur l’intérêt national.