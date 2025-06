Photo : YONHAP News

La vigilance est de mise aujourd’hui en Corée du Sud. Si la matinée est dégagée, à l’exception des perturbations sur l’île de Jeju, l’après-midi est annoncé comme mitigé. En effet, selon les données météorologiques, la mousson devrait débuter sur la côté ouest avant de gagner la zone métropolitaine et le Gangwon dans la nuit et toucher tout le pays demain.Du coté des températures, il fait toujours chaud et les nuits premières nuits tropicales sont possibles. Ce matin, il fait 23°C à Séoul, Daegu et Gwangju, 22°C à Daejeon, 24°C à Jeonju, 21°C à Busan et déjà 28°C à Gangneung. Cet après-midi, il est annoncé 33°C dans la capitale, à Gangneung, Daejeon, Daegu et Jeonju, 30°C à Gwangju ainsi que 28°C à Busan.