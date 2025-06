G7 : Lee Jae Myung rentre en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le président de la République est arrivé, tôt ce matin, à l'aéroport de Séoul, après avoir assisté au sommet du G7, au Canada. Lors de celui-ci, il a fait ses débuts sur la scène internationale, deux semaines après son entrée en fonction.A cette occasion, Lee Jae Myung a tenu des réunions bilatérales avec les pays membres, tels que le Royaume-Uni et le Canada, ainsi qu'avec les principaux pays invités comme l'Australie, le Brésil, le Mexique, l'Inde et l'Afrique du Sud.Le dirigeant sud-coréen a également eu son premier sommet avec le Premier ministre japonais. Toutefois, l’entretien avec le président américain n’a pas eu lieu, car Donald Trump est rentré plus tôt que prévu à Washington en raison de la situation instable au Moyen-Orient.Par ailleurs, Lee doit présider aujourd'hui un conseil des ministres au Bureau présidentiel de Yongsan. Le deuxième projet de budget supplémentaire devrait être à l'ordre du jour.