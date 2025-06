Le candidat pour le renseignement national passe son audition au Parlement

Photo : YONHAP News

Le candidat choisi par le nouveau président de la République pour diriger le Service national du renseignement (NIS) passe aujourd’hui son grand oral devant l’Assemblée nationale. Une audition au cours de laquelle Lee Jong-seok doit répondre aux questions sur son parcours, ses qualifications ou encore son intégrité.Lors de sa désignation le 4 juin, Lee Jae Myung l’avait présenté comme un expert en politique étrangère et sécuritaire, possédant les compétences nécessaires pour défendre les intérêts nationaux sur fond de tensions commerciales mondiales. Le chef de l’Etat avait alors rappelé ses anciennes fonctions de ministre de la Réunification et de chef du comité permanant du Conseil de sécurité nationale.Toutefois, Lee Jong-seok devrait affronter les questions brûlantes de l’opposition conservatrice sur ses prises de positions concernant la Corée du Nord ou la sécurité nationale. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) lui avait déjà demandé de lui soumettre les données sur ses voyages au nord de la péninsule et nombre de ses députés le considèrent comme étant pro-Pyongyang. Une affirmation contestée par l’intéressé, qui s’est défendu de n'avoir fait qu'étudier de manière approfondie le régime communiste. Il a également annoncé y avoir effectué 13 déplacements entre 2003 et 2018, sous les mandats des présidents de centre-gauche.Toutefois, des contradictions émergent entre ses positions passées et actuelles sur la loi sud-coréenne anti-communiste, celle visant à sanctionner l’espionnage pour le Nord ainsi que les exercices militaires conjoints Séoul-Washington. Sur la première législation par exemple, en 2006, l’ancien ministre de la Réunification avait préconisé de la réviser ou de l’abroger. Désormais, il déclare respecter la décision de la Cour constitutionnelle, qui l’a qualifiée de conforme à la Constitution.