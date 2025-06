Pyongyang relance son festival international du film et préparerait un spectacle de masse

Photo : YONHAP News

Le Festival international du film de Pyongyang (PIFF), seul festival de cinéma international en Corée du Nord, reprendra cette année après six ans de suspension. Son comité d’organisation a annoncé ce matin que sa 18e édition se tiendrait du 22 au 27 octobre dans divers lieux de la capitale nord-coréenne.Lancé en 1987, le PIFF était organisé initialement tous les deux ou trois ans, avant de devenir un événement annuel à partir de 2018. Toutefois, il avait été suspendu après l’édition 2019 en raison de la pandémie de COVID-19. Actuellement, le pays communiste cherche à relancer son industrie touristique en difficulté, et la reprise de cette manifestation cinématographique semble s’inscrire dans une stratégie visant à stimuler le tourisme et à promouvoir son régime.Koryo Tours, une agence de voyages spécialisée dans le royaume ermite et basée en Chine, a lancé un produit lié au festival. Les participants pourront assister à des projections de films nord-coréens, rencontrer des producteurs, et visiter différents sites de la ville, ainsi que découvrir un spectacle de gymnastique de masse typique du pays.Par ailleurs, une analyse d’images satellites suggère que le régime se prépare à organiser un spectacle du genre à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, célébré le 10 octobre. Il s’agit d’une représentation de grande envergure, pouvant mobiliser jusqu’à 100 000 participants, mêlant des chorégraphies de masse, des danses, des jeux de cartes géants et autres performances spectaculaires. S’il a bien lieu cette année, ce sera le premier depuis 2020.