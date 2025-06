Séoul-Washington-Tokyo : premier exercice aérien conjoint sous Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Un exercice aérien conjoint entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon s'est déroulé hier matin au-dessus des eaux internationales au sud de l'île méridionale de Jeju. Il s’agissait du premier du genre depuis l'entrée en fonction de Lee Jae Myung.Selon l’armée de l’air sud-coréenne, la manœuvre a mobilisé deux chasseurs F-15K sud-coréens, six F-16 américains, ainsi que deux F-2 de la Force aérienne d'autodéfense japonaise. Cet entraînement visait à renforcer la coopération tripartite en matière de sécurité pour dissuader la menace nucléaire et balistique croissante de la Corée du Nord, et à maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne ainsi que dans la région.La force aérienne sud-coréenne a souligné qu’elle continuerait à mener des exercices trilatéraux sur la base de l’alliance solide Séoul-Washington.