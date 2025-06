Budget supplémentaire : la BOK soutient la distribution sélective de bons d’achat

Photo : YONHAP News

Un deuxième projet de budget supplémentaire pour 2025 doit passer aujourd’hui en conseil des ministres. Plus de 20 000 milliards de wons de nouveaux crédits sont prévus. Le gouvernement envisage de nombreuses dépenses additionnelles en faveur des ménages, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.A ce propos, l’exécutif et le Minjoo, le parti présidentiel, semblent privilégier la distribution universelle de bons de consommation à tous les citoyens, tout en répartissant leur somme en fonction de leurs revenus.Cependant, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a affirmé qu’il vaudrait mieux les fournir de manière ciblée, au bénéfice des classes à bas revenus. Lors d’un échange avec la presse hier, Rhee Chang-yong a affirmé considérer que la distribution sélective serait plus efficace.Le patron de la banque centrale a par ailleurs estimé que l’exécution de la rallonge budgétaire ne devrait pas avoir un impact important sur l’inflation. L’un de ses adjoints a fait état d’une hausse de seulement 0,1 point.