Corée-Japon : plus de la moitié des entreprises sud-coréennes soutiennent la coopération économique

Photo : YONHAP News

Plus de la moitié des entreprises sud-coréennes (56,4 %) estiment que la coopération économique entre la Corée du Sud et le Japon a favorisé le développement économique de leur pays. Cette évaluation résulte d’une enquête publiée ce matin par la Fédération des industries coréennes (FKI) à l’occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques Séoul-Tokyo.Selon ce sondage, parmi les secteurs où cette coopération a eu un impact positif, le transfert et la coopération technologiques figure en tête, suivis de l’élargissement du marché grâce à l’entrée sur le marché nippon, et du développement des industries du tourisme et de la culture. De plus, 62,4 % des compagnies interrogées considèrent que la coopération économique avec l’archipel reste nécessaire à l’avenir pour la croissance économique du pays du Matin clair.Les industries dans lesquelles une synergie est attendue incluent principalement les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’automobile. De son côté, la forme de coopération jugée la plus nécessaire est la réponse conjointe aux enjeux du commerce mondial, comme le protectionnisme. Viennent ensuite la collaboration en recherche et développement, ainsi que l’expansion des échanges au plus haut niveau.Parmi les firmes coopérant actuellement avec le Japon, 42,7 % estiment que cette collaboration est importante pour leurs activités. Concernant le temps nécessaire pour le remplacer par un autre pays partenaire, 27,9 % ont répondu qu’il faudrait plus de trois ans, 26,2 % ont mentionné entre un et trois ans et 21,3 % ont déclaré qu’il serait difficile de le faire.