La Corée du Sud se veut la cinquième puissance culturelle mondiale d’ici 2030

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a présenté hier un plan d’actions quinquennal au nouveau Comité national de planification, qui doit élaborer une feuille de route pour les affaires de l’Etat à exécuter d’ici la fin du mandat de Lee Jae Myung.Les objectifs du ministère s’articulent autour de trois axes majeurs. Il s’agit d’abord de faire en sorte d’augmenter son budget à plus de 2 % des dépenses totales du gouvernement à l’horizon 2030, contre 1,05 % actuellement. Avec pour but de débloquer près de 51 000 milliards de wons sur les cinq prochaines années afin de doper les exportations de K-contenus et de développer leur industrie.De même, quelque 5 000 milliards et 1 000 milliards de wons seront débloqués d’ici 2030 pour améliorer respectivement l’écosystème de plateformes de contenus et accorder des faveurs fiscales à leurs créateurs, ainsi que pour former les talents culturels et artistiques. L’enjeu est de tenir une des promesses électorales de Lee, qui s’est engagé à faire de la Corée du Sud la cinquième puissance culturelle mondiale.Afin d’honorer sa promesse électorale dans le domaine sportif, le ministère envisage d’allouer un total de 1 600 milliards de wons. Cet argent sera utilisé pour faciliter l’accès aux installations sportives à tous les citoyens. Les personnes en situation de handicap ne seront pas laissées de côté avec une enveloppe de 658 milliards pour élargir les infrastructures à leur destination.Enfin, en matière de tourisme, le ministère ambitionne de faire du pays la dixième destination mondiale. Il a fait part de multiples projets à cet effet. Ils concernent notamment l’agrandissement de la cité des livres de Paju, située au nord de Séoul, ainsi que le développement d’une zone écologique et touristique près de la frontière avec la Corée du Nord.