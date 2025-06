Bureau présidentiel : reprise des discussions pour un premier entretien Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a annoncé aujourd’hui que de nouvelles discussions étaient en cours avec Washington pour tenir un premier tête-à-tête entre Lee Jae Myung et Donald Trump. Les deux dirigeants devaient s’entretenir à l’origine mardi à Kananaskis au Canada, en marge du sommet du G7. Mais leur rencontre n’a pas eu lieu, le président américain ayant quitté la réunion un jour plus tôt que prévu.Séoul mise désormais sur sa participation au prochain sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), prévu la semaine prochaine à La Haye. Sans écarter toutefois la possibilité pour le locataire de la Maison Blanche de ne pas s’y rendre. De son côté, Lee n’a pas encore décidé s’il y participerait. Interrogé sur une éventuelle entrevue en juillet, en cas d’absence des deux dirigeants aux Pays-Bas, un responsable de la présidence s’est limité à dire qu’il annoncera les résultats des négociations dès qu’ils seront connus.L’officiel a par ailleurs estimé que le président de la République désignera les candidats aux postes de ministres, après la nomination officielle de Kim Min-seok à celui de Premier ministre. L’Assemblée nationale doit interroger, les 24 et 25 juin, ce candidat contesté par l’opposition, et confirmer sa nomination par un vote de tous les élus, qui devrait être organisé le 30 juin.