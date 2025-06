Traité Pyongyang-Moscou : la Corée du Nord salue une alliance indestructible

Photo : YONHAP News

Un an après la signature de l’accord de partenariat stratégique global avec la Russie, la Corée du Nord a réaffirmé sa volonté de renforcer cette coopération, déclarant que les deux pays ont, depuis, pleinement démontré la solidité de leur alliance.Le Rodong Sinmun, l'organe de presse du Parti des travailleurs, a qualifié aujourd’hui le traité signé le 19 juin 2024 d’un nouveau chapitre dans les relations amicales entre Pyongyang et Moscou. Il a notamment évoqué l’envoi de troupes nord-coréennes dans la région de Koursk comme l’exemple le plus emblématique, avant d’ajouter que le renforcement de l’amitié militante et la réalisation d’une prospérité commune reflètent la volonté inébranlable des deux peuples.Concernant la construction du pont routier frontalier entre les deux alliés, lancée en avril dernier, le journal a évalué que leur coopération et leur solidarité se reverraient et prenaient de l’ampleur. Avant d’indiquer que les échanges se renforcent à un niveau sans précédent dans des domaines variés tels que l’économie, la diplomatie, l’éducation, la santé et les arts.Pour rappel, cet accord a été conclu il y a exactement un an, lors d’un sommet tenu à Pyongyang entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine.