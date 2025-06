Les sud-Coréens vivent de plus en plus seuls

Photo : KBS News

En 2024, la Corée du Sud comptait plus de huit millions de ménages composés d’une seule personne. Un record. L’Institut national des statistiques (Kostat) a précisé aujourd’hui que leur nombre s’était élevé à 8 003 000, en hausse de 616 000 en un an.Ces foyers ont commencé à s'accroître en 2015. Cette année-là, environ cinq millions de personnes occupaient seules leur logement. Ce chiffre a dépassé les six millions quatre ans plus tard et les sept millions en 2021.L’an dernier, parmi ces « solitaires », 63,7 % avaient un emploi, soit une progression de 0,4 point par rapport à l’année précédente. Selon l’âge, les 30-39 ans étaient les plus nombreux dans cette situation.En revanche, le nombre de couples mariés, dont les deux partenaires travaillent, est en baisse. En 2024, leur pourcentage a reculé de 0,2 point en glissement annuel, à 48 %.