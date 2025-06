Budget supplémentaire : le gouvernement débloque 20 200 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a approuvé cet après-midi en conseil des ministres son projet d'additif budgétaire. Il prévoit une augmentation des dépenses publiques de 20 200 milliards de wons, soit 12,7 milliards d'euros. A cela s'ajoute 10 300 milliards de wons, ou 6,5 milliards d'euros, destinés à compenser un déficit de recettes fiscales.En incluant le précédent budget supplémentaire adopté par le Parlement le 1er mai, les dépenses publiques dépassent pour la première fois le seuil des 700 000 milliards de wons pour atteindre 702 000 milliards.La mesure phare de ce plan est la distribution de chèques de consommation à tous les habitants pour relancer l’économie. Elle prévoit de verser 150 000 wons ou 94 euros pour les 10 % les plus aisés, 250 000 wons pour la population générale, 400 000 wons pour les personnes à faibles revenus et 500 000 wons pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Cela représente environ un million de wons, l’équivalent de 630 euros pour une famille de quatre personnes.L’exécutif prévoit également d'élargir l'émission des bons d'achat locaux, ainsi que de lancer une structure de défaisance afin d’aider les petits commerçants lourdement endettés. Les dettes de moins de 50 millions de wons, datant de plus de 7 ans pourront être annulées. Le projet de budget rectificatif devrait être entériné par l’Assemblée nationale le 23 juin.