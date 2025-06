La Corée du Nord tire une dizaine de roquettes vers la mer Jaune

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, dans la matinée du 19 juin, une dizaine de roquettes à lancement multiple (MRL) vers la mer Jaune.Un responsable militaire sud-coréen a déclaré que les tirs, effectués depuis la région de Sunan, près de Pyongyang, en direction du nord-ouest, avaient été détectés vers 10h. Leurs caractéristiques précises font actuellement l’objet d’une analyse détaillée par les services de renseignement sud-coréens et américains.Les projectiles ont été lancés vers la mer Jaune et auraient parcouru plusieurs dizaines de kilomètres. Il est supposé qu'ils ont été utilisés dans le cadre d’un exercice d’artillerie utilisant des roquettes de calibre 240 mm. Ce type de lance-roquettes de longue portée est destiné à viser les unités de l’armée sud-coréenne en première ligne ainsi que la région métropolitaine de Séoul. L’année dernière, le pays communiste avait révélé avoir testé un nouveau projectile guidé de 240 mm.Ce lancement intervient au lendemain du premier exercice aérien conjoint entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, depuis l’entrée en fonction de Lee Jae Myung. La manœuvre a mobilisé deux chasseurs F-15K sud-coréens, six F-16 américains et deux F-2 des Forces d’autodéfense japonaises.