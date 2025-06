Photo : KBS News

La mousson est là et touche l’ensemble du pays. A la veille du week-end, toute la Corée du Sud est frappée par d’importantes pluies qui dureront toute la journée. Une situation qui devrait perdurer samedi avant le retour du soleil dimanche.Du côté des températures, ce matin, il fait 24°C à Séoul et Busan, 27°C à Daejeon, Jeonju et Daegu, 25°C à Gwangju ainsi que 28°C à Gangneung. Cet après-midi, en raison des précipitations, le thermomètre ne va que légèrement varier. Il est attendu 25°C dans la capitale et à Busan, 27°C à Daejeon et Gwangju, 28°C à Daegu et Jeonju ainsi que 31°C à Gangenung.