Corée-Japon : Ishiba met en avant l’importance de la coopération

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a déclaré hier que la Corée du Sud et le Japon faisaient face à de nombreux défis communs tels que la baisse de la natalité, le déclin démographique et la stagnation des provinces. Avant de souligner qu’il existait de nombreux domaines dans lesquels les deux nations pouvaient et devaient coopérer. Shigeru Ishiba a tenu ces propos lors d’une réception organisée à Tokyo par l’ambassade de Corée du Sud pour célébrer le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays voisins, datant du 22 juin 1965.Le chef du gouvernement nippon a insisté sur la nécessité pour Séoul et Tokyo de maintenir une communication étroite afin de développer des relations stables. Il a également mentionné sa première rencontre avec le président sud-coréen cette semaine à l’occasion du sommet du G7 au Canada. Ce qui leur a permis, selon lui, d’avoir des échanges constructifs pour le développement stable des relations bilatérales.Plus tôt, le 16 juin, dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie commémorative organisée à Séoul par l’ambassade du Japon, Lee Jae Myung exprimait son souhait de voir les relations sud-coréano-japonaise se développer de manière stable et tournée vers l’avenir.