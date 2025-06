Conflit israélo-iranien : les sud-Coréens commencent à quitter l’Iran

Photo : YONHAP News

En raison du conflit armé israélo-iranien, 18 ressortissants sud-coréens résidant en Iran et deux membres de leur famille de nationalité iranienne ont été évacuées en toute sécurité vers le Turkménistan dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils étaient accompagnés d’employés de l’ambassade de Corée du Sud à Téhéran. Cette information a été communiquée hier par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Arrivés au poste-frontière entre les deux pays, les évacués ont été transportés jusqu’à la capitale turkmène, Achgabat, grâce à un moyen de transport fourni par Séoul. En raison de la fermeture de l’espace aérien iranien, le ministère sud-coréen a dépêché une équipe d’intervention rapide sur place. L’objectif était de protéger les expatriés et de leur fournir une assistance consulaire, notamment en matière d’hébergement et d’organisation pour un retour au pays du Matin clair.Le gouvernement envisage une seconde opération d’évacuation en cas de nouvelles demandes de départ parmi les sud-Coréens sur place. Le 16 juin, une vingtaine d’individus avaient été évacués d’Israël vers la Jordanie.Actuellement, l’alerte de voyage niveau 3, soit la recommandation de quitter le pays, est en vigueur pour l’ensemble du territoire iranien et certaines zones d’Israël. De plus, celle de niveau 4, correspondant à l’interdiction de voyager, est appliqué aux régions frontalières du nord d’Israël avec le Liban, ainsi qu’à la bande de Gaza.