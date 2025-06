Lee Jae Myung recevra dimanche les chefs de file du Minjoo et du PPP

Photo : YONHAP News

Le président de la République recevra dimanche les chefs de file des deux principaux partis. Son conseiller aux affaires politiques, Woo Sang-ho, a précisé hier que l’invitation pour un déjeuner dans la résidence officielle avait été envoyée au patron du groupe parlementaire du Minjoo, Kim Byung-kee, au président intérimaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Yong-tae, et au chef des députés de la formation conservatrice, Song Eon-seok, élu à ce poste lundi.Selon le conseiller présidentiel, Lee Jae Myung a annoncé qu’il rendrait compte à ses invités des détails liés à sa participation au sommet du G7 de Kananaskis, au Canada, et échangerait avec eux avec franchise, sans limiter les sujets.Le parti présidentiel a salué l’organisation de cette réunion-déjeuner, en souhaitant que celle-ci puisse servir à retrouver une confiance dans la vie politique. Son porte-parole a affirmé « ressentir une volonté ferme du chef de l’Etat de le faire ».Du côté du PPP, Song a déclaré que son mouvement s’apprêtait à jouer un rôle en tant que contre-pouvoir, avec toutefois des intentions de coopération dans certains cas. Sans oublier d’exhorter Lee et le parti au pouvoir à rester à l’écoute de l’opposition.