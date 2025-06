Le Korea Beauty Festival 2025 débute à Séoul

Photo : YONHAP News

Le « 2025 Korea Beauty Festival », visant à promouvoir la culture et l'industrie de la beauté sud-coréenne à l'étranger, a ouvert ses portes hier à Séoul. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l’Office national du tourisme de Corée et le Comité de l’Année de la visite en Corée, a organisé la cérémonie d’ouverture sur la place d’Eoullim du Dongdaemun Design Plaza.Cet événement, qui se tiendra jusqu’au 18 juillet dans la capitale, met l’accent sur la découverte d’une nouvelle beauté personnelle à travers la K-beauty, destinée notamment aux visiteurs étrangers. Pendant toute la durée du festival, « K-Beauty Town » sera installé, permettant de découvrir cinq grands domaines : la coiffure, le maquillage, la mode, la médecine et le bien-être.Par ailleurs, sept compagnies aériennes, dont Korean Air, Asiana Airlines et Jeju Air, participent à cette manifestation, en proposant des réductions allant jusqu’à 88 % sur les billets de certaines lignes principales. De plus, plusieurs hôtels et agences de voyage offrent également des remises sur les chambres et les produits touristiques au pays du Matin clair.