Conflit israélo-iranien : l’évacuation des sud-Coréens continue

Photo : YONHAP News

Des dizaines de ressortissants sud-coréens et leurs familles, résidant en Iran et en Israël, ont été évacuées en franchissant les frontières terrestres. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé ce matin qu’hier après-midi, quatre sud-Coréens séjournant en Iran étaient arrivés sains et saufs au Turkménistan, grâce à un transport fourni par le gouvernement. Ainsi, en y ajoutant les 18 personnes évacuées dans la nuit de mercredi à jeudi, et les 10 autres hier, un total de 34 d’expatriés et membres de leur famille sont entrés sur le territoire turkmène avec le soutien de la Corée du Sud.Par ailleurs, hier matin, 25 sud-Coréens vivant en Israël ainsi qu’un membre de leur famille de nationalité israélienne sont arrivés en Jordanie par voie terrestre, grâce à un moyen de transport fourni par Séoul. Ils seraient en route vers la capitale, Amman, où retrouveront une vingtaine de personnes déjà évacuées le 16 juin. Actuellement, environ 460 ressortissants sud-coréens se trouvent encore dans l’Etat hébreux.Le ministère sud-coréen a dépêché des équipes de réponse rapide dans la région afin de faciliter les opérations. Il a par ailleurs vivement exhorté les sud-Coréens toujours présents dans les deux pays en guerre à être particulièrement attentifs à leur propre sécurité et à les quitter, en suivant les instructions des ambassades.