Tirs d'obus nord-coréens : la Maison Blanche suit l'évolution de la situation

Photo : YONHAP News

La présidence américaine a annoncé hier scruter de près l’évolution de la situation dans la péninsule, quelques heures après les tirs d'obus de lance-roquettes multiples (MRL) de la Corée du Nord. Sa porte-parole en a fait part en réponse aux journalistes sur la nouvelle démonstration de force de Pyongyang.Karoline Leavitt a ajouté que l’administration Trump continuait de coopérer pour dissuader ses ennemis et pour une région indo-pacifique libre et ouverte, mais aussi de travailler en étroite communication avec le nouveau partenaire de dialogue sud-coréen, à savoir le gouvernement de Lee Jae Myung.La voix de la Maison Blanche a également martelé que Donald Trump ne tolérerait pas toute menace aux intérêts nationaux durant son mandat.Hier, les autorités militaires de Séoul ont annoncé que le régime de Kim Jong-un avait tiré dans la matinée une dizaine d’obus à partir d'un MRL, depuis Sunan, près de Pyongyang en direction de la mer Jaune, entre la péninsule et la Chine.