Salaire minimum : maintien d'un montant unique pour tous les secteurs d’activité

Photo : YONHAP News

Les syndicats et le patronat poursuivent leurs discussions visant à déterminer le salaire minimum pour l’année prochaine, sous l’égide de la Commission nationale de la négociation collective. Celle-ci est composée en nombre égal de neuf représentants du gouvernement et de ses partenaires sociaux.Avant de parvenir à un accord sur le montant, une première décision a été arrêtée hier par un vote. Il s’agit d’appliquer cette rémunération minimale à tous les secteurs, sans distinction d’activités en 2026.Avant le scrutin, les représentants du patronat avaient demandé à ce que le SMIC varie en fonction de la filière pour alléger le fardeau des secteurs considérés comme étant vulnérables, tels que la restauration et l’hôtellerie. Une revendication vigoureusement contestée par les délégués des travailleurs. Ceux-ci ont alors dénoncé une discrimination contraire aux enjeux du dispositif du salaire minimum.La commission doit désormais entrer dans le vif du sujet afin de fixer le salaire minimum horaire de l’année prochaine. Pour le moment, le patronat propose de le maintenir au niveau de cette année, à 10 030 wons. Les syndicats réclament une revalorisation de 14,7 % pour le porter à 11 500 wons.