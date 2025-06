Métro : le tarif augmente à 1 550 wons à Séoul

Photo : YONHAP News

A partir du 28 juin, le tarif de base du métro de Séoul, d’Incheon et du Gyeonggi augmentera de 150 wons pour atteindre 1 550 wons, soit près d’un euro. Le prix réduit du matin, applicable avant 6h30, augmentera de 120 wons pour s’élever à 1 240 wons.Selon la Ville de Séoul, les prix pour les adolescents et les enfants connaîtront également une légère hausse, tout en maintenant les taux de réduction actuels : 42 % pour les premiers et 65 % pour les seconds. Ainsi, le tarif adolescent avec carte passera de 800 à 900 wons, et celui des enfants de 500 à 550 wons, en espèces comme en carte.En 2023, la municipalité avait décidé de relever les tarifs de métro, après une consultation publique, un avis du conseil municipal et l’examen du comité de stabilisation des prix. Le plan prévoyait deux hausses de 150 wons chacune : la première a été appliquée en 2023, et la seconde le 28 juin cette année, à la suite de la discussion avec la municipalité d’Incheon et le Gyeonggi.