Conflit israélo-iranien : Séoul fait l’état des lieux de l’offre et de la demande de l’énergie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen se prépare à une éventuelle escalade militaire au Moyen-Orient. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie a organisé, hier, une réunion pour examiner la posture de l'offre et de la demande du pétrole et du gaz en cas d’urgence, ainsi que la situation actuelle des prix de l’or noir. Les professionnels du secteur de la raffinerie, les gérants de stations-services ainsi que les représentants des organismes concernés y étaient présents.Le ministère estime qu’à ce stade, le pays importe du brut et du gaz naturel liquéfié (GNL) sans difficultés, et qu’il n’y a pas de problèmes dans les navigations maritimes de pétroliers et de méthaniers près de la région. Mais la vigilance est de mise. L’exécutif se penche sur les mesures à prendre en cas de blocage du détroit d'Ormuz par l’Iran.Selon le gouvernement et les filières concernées, la Corée du Sud dispose actuellement d'une réserve stratégique de pétrole équivalente à environ 200 jours de consommation, ainsi que d’un stock de gaz dépassant la limite légale.