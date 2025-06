Pyongyang-Moscou : célébration du 1er anniversaire de l’accord de partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères et l’ambassade de Russie à Pyongyang ont organisé hier une réception conjointe à l’occasion du premier anniversaire de la signature du traité de partenariat stratégique global entre les deux pays.Selon la KCNA, plusieurs hauts responsables nord-coréens, dont Kim Yo-jong, sœur du dirigeant Kim Jong-un, ont pris part à l’événement. Côté russe, des membres de l’ambassade étaient présents.La cheffe de la diplomatie du royaume ermite, Choe Son-hui, a évalué que cet accord avait établi une nouvelle orientation stratégique dans les relations bilatérales, affirmant que les deux alliés étaient désormais sur la voie de l’alliance la plus solide et invincible. L’ambassadeur russe, Alexandre Matsegora a quant à lui évoqué l’envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine, déclarant que la Russie n’oublierait jamais ces soldats ayant fait preuve d’un héroïsme remarquable sur le front de Koursk, où ils se sont battus comme s’ils défendaient leur propre patrie.