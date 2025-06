Parlement : bras de fer autour du budget supplémentaire et du poste de Premier ministre

Photo : KBS News

Le projet d’additif budgétaire de l’administration Lee Jae Myung suscite des réactions contrastées dans l’Hémicycle. Le Minjoo a salué cette initiative pouvant servir de premier pas pour améliorer le quotidien des citoyens. Le parti au pouvoir a appelé à accélérer les travaux parlementaires, estimant qu’il n’y avait pas de temps à perdre dans les querelles sur la nomination du Premier ministre et la répartition des présidents des comités permanents.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a reconnu la nécessité d’un soutien aux classes défavorisées, mais s’est montré défavorable à ce projet. Il a dénoncé que l’effet serait minime par rapport au budget astronomique alloué, et cela ne ferait qu’augmenter les prix.Le débat s’intensifie également autour de Kim Min-seok, candidat au poste du chef du gouvernement. La formation présidentielle a accusé le PPP de déformer les faits sans fondement, l’exhortant à cesser de discréditer le nouvel exécutif. Face aux soupçons de dissimulation de revenus, Kim a expliqué avoir perçu des rémunérations exceptionnelles liées à des événements familiaux et à la publication de ses ouvrages.En revanche, le parti conservateur a réclamé une révision de sa nomination, mettant en question l’attitude du candidat qui n’a répondu qu’à sept des 94 demandes de documents.