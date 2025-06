Lee Jae Myung s'entretient avec les dirigeants du Minjoo et du PPP

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung s'est entretenu hier avec les dirigeants des principaux partis politiques du pays à la résidence présidentielle. Il s'agit du premier déjeuner officiel avec les représentants parlementaires, organisé dix-huit jours après la prise de fonction du nouveau chef de l'Etat.Le président fraîchement élu a voulu souligner l'unité nationale, vêtu d’une cravate rouge et bleue et offrant des bols de nouilles confectionnées en cinq couleurs. En effet, le bleu symbolise le Minjoo, la formation au pouvoir, tandis que le rouge le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition.Lors de la réunion, Lee a fait état de sa participation au sommet du G7, tenu la semaine dernière au Canada. Avant de demander une coopération bipartisane dans les dossiers diplomatiques ainsi que l'adoption du projet d'additif budgétaire gouvernemental.L'ambiance chaleureuse ne s'est pourtant pas prolongée jusqu'à la fin de la réunion. Kim Yong-tae, le président du comité d'urgence du PPP, a présenté sept recommandations liées à l'indépendance judiciaire, les nominations gouvernementales et la flambée des prix immobiliers, entre autres.Kim a d'ailleurs appelé le chef de l'Etat à promettre de se soumettre aux procès sur les allégations pesant contre lui, une fois que son mandat terminé. Ces procès sont suspendus en vertu de la Constitution garantissant à tout président de la République l'immunité contre l'inculpation pour tout type de chefs d'accusation autres que l'insurrection ou la trahison.De plus, concernant Kim Min-seok, le PPP a exigé le retrait de sa nomination au poste de Premier ministre. Le numéro un sud-coréen l'a exhorté à attendre les résultats de l'audition de confirmation parlementaire de sa nomination, prévue cette semaine.