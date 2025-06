Photo : YONHAP News

Alors que Météo-Corée avait prévu le retour de la pluie aujourd’hui après un week-end ensoleillé, les habitants du pays du Matin clair ont eu l’agréable surprise ce matin en contemplant un ciel bien dégagé. Et ce beau temps devrait perdurer tout au long de la journée sur la quasi-totalité du territoire. Seule petite ombre au tableau, l’île méridionale de Jeju, où la mousson démarré en premier.Le soleil va taper fort en ce lundi et le thermomètre va passer la barre des 30°C dans de nombreuses villes : 31°C à Daejeon, Andong et Gwangju et 32°C à Séoul et Daegu, entre autres. Les villes côtières seront, quant à elles, légèrement moins chaudes : Gangneung devrait atteindre 29°C, Busan 27°C et Jeju 26°C.