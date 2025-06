Frappes américaines en Iran : Séoul appelle à la désescalade

Photo : YONHAP News

Face aux frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé hier, via un message envoyé à la presse, que Séoul appellait à la désescalade rapide des tensions dans la région avant d’adhérer aux efforts déployés par la communauté internationale pour y parvenir.Le message ministériel a expliqué que le gouvernement portait une grande attention à la situation actuelle au Moyen-Orient, tout en espérant que la question du nucléaire iranien soit résolue.Par ailleurs, une réunion d'urgence a été organisée hier entre le ministère et les ambassades sud-coréennes des pays concernés pour garantir la sécurité des ressortissants et diplomates. Soixante-dix sud-Coréens sont toujours actuellement en Iran et 460 en Israël.Le ministère a soutenu jusqu'ici l'évacuation de 56 expatriés séjournant en Iran, dont cinq de nationalité iranienne, qui sont arrivés tous sain et sauf au Turkménistan. Il a dépêché, pour ce déplacement terrestre, une équipe de réponse rapide dans ce pays d'Asie centrale et fourni une assistance consulaire, notamment en matière d’hébergement et d’organisation pour un retour en Corée du Sud.