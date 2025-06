Kim Jong-un occupe le centre des mosaïques des trois générations

Photo : YONHAP News

La KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, a diffusé samedi une image d'une mosaïque de Kim Jong-un installée entre celles de son grand-père et de son père. Cette image a été présentée dans le cadre d'un reportage sur la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, visitée par le leader en 2016. La mosaïque de la famille au pouvoir a été installée devant l'usine.Les mosaïques murales sont des instruments typiques de la glorification de sa famille. Celle représentant Kim III a été aperçue pour la première fois lors de la cérémonie d'inauguration de la ferme de serre de Yonpo en octobre 2022. Depuis lors, les mosaïques des trois générations ont été capturées à plusieurs reprises par les médias nord-coréens, avec Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un disposés respectivement de gauche à droite.En 2023, dans un reportage diffusé par la KCTV sur l'usine de tracteurs de Kumsong à Nampo, le dirigeant actuel était positionné à l'extrémité droite. Cela suggère que la mosaïque installée à l'usine de Kim Jong-suk a été mise en place après celle de l'usine de Nampo.Ce changement semble avant tout viser à mettre en lumière ses réalisations. Selon les experts, cela montre que sa légitimité à exercer le pouvoir ne repose pas seulement sur la succession de ses prédécesseurs, mais sur des accomplissements exceptionnels.Hong Min, chercheur principal à l'Institut coréen pour l'unification nationale (KINU), souligne qu'à l'époque de Kim Jong-il, il n'existait pas de disposition où les portraits ou mosaïques de Kim Il-sung et Kim Jong-il étaient présentés ensemble. Il explique que le fait d'afficher le visage du leader actuel aux côtés de ses prédécesseurs est déjà un geste audacieux.