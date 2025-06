La KCTV présente des smartphones comme étant un produit indispensable

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord met en avant des smartphones dans une émission qui ressemble à une publicité commerciale. Dimanche, après un premier programme diffusé trois jours plus tôt, la KCTV a présenté un épisode sur l'utilisation des téléphones portables. L'émission a expliqué que le téléphone portable, l'un des moyens de communication mobiles modernes, est devenu un produit indispensable dans la vie quotidienne.Le programme a donné des conseils pratiques : comment éviter l'exposition aux ondes électromagnétiques, ajuster la luminosité de l'écran pour prévenir la fatigue oculaire, ou encore les précautions à prendre lors de la charge de la batterie. Cependant, cette émission ressemblait davantage à une publicité, avec des gros plans sur les smartphones et des vues détaillées de leurs faces avant et arrière.Les produits présentés comprenaient un smartphone pliable de la marque Madusan, avec cinq objectifs au total, ainsi qu'un autre modèle de la même marque, équipé d'une caméra à l'arrière, avec quatre objectifs.La télévision officielle du pays communiste considère la publicité comme un élément anti-socialiste, et ne la diffuse donc généralement pas. Toutefois, cette émission semble refléter la volonté des autorités de promouvoir la marque. Le but pourrait être de cibler les habitants ayant un pouvoir d'achat pour augmenter les ventes et garantir des recettes fiscales.Selon un rapport publié en septembre dernier par Martin Williams, chercheur au think tank américain Crimson Center, le nombre d'abonnés aux téléphones portables au nord du 38e parallèle oscillerait entre 6,5 et 7 millions.