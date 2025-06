Exportations : augmentation de 8,3 % sur un an pour les 20 premiers jours de juin

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes du 1er au 20 juin ont atteint 38,7 milliards de dollars, soit une hausse de 8,3 % en glissement annuel. Et elles ont augmenté de 12,2 % si l'on fait la même comparaison mais par jour ouvrable.Les semi-conducteurs ont contribué le plus à ce progrès, avec 8,9 milliards de dollars, un bond de 21,8 %. La part de ces puces dans le total des exportations du pays s'est établie à 22,9 %, soit 2,5 points de plus sur un an. Les expéditions des périphériques d'ordinateur ont grimpé elles aussi de 32,6 %.Bien que pénalisées par les droits de douane américains, les exportations des voitures « made in Korea » ont enregistré 3,7 milliards de dollars, une hausse de 9,2 %, réalisée grâce à leurs ventes au Canada et en Europe.En revanche, les produits pétroliers ainsi que les appareils de communication sans fil ont vu leurs expéditions diminuer de 0,5 et de 33,1 % respectivement.Par destinataire, les Etats-Unis se sont classés premiers avec 7,4 milliards de dollars, soit une hausse de 4,3 %, suivis de la Chine avec 7 milliards de dollars (-1 %). La troisième place est occupée par l'Union européenne, qui a acheté pour 4,1 milliards de dollars de produits sud-coréens. Les trois premiers destinataires représentent 47,8 % des exportations totales du pays du Matin clair.Quant aux importations, elles ont atteint 36,1 milliards de dollars, soit 5,3 % de plus en glissement annuel, toujours pour les vingt premiers jours de ce mois. La balance commerciale était donc excédentaire de 2,6 milliards de dollars.