La surtaxe carburant atteindra son niveau le plus faible en juillet depuis près de quatre ans

Photo : YONHAP News

En raison de la baisse des prix du pétrole brut et des taux de change, les surtaxes carburant sur les lignes internationales devraient tomber à leur plus bas niveau en près de quatre ans en juillet. Selon l'industrie aérienne, la moyenne du prix du carburant d'aviation de Singapour pour la période du 16 mai au 15 juin était de 188,62 cents par gallon (3,785 L).Pour le mois de juillet, Korean Air appliquera une surtaxe carburant variant entre 7 000 et 57 400 wons, soit environ 5,20 à 43,80 euros, en fonction de la distance du vol, soit une réduction maximale de 4 100 wons, l’équivalent de 3,10 euros, par rapport au mois précédent. De son côté, Asiana Airlines adoptera une surtaxe carburant de 8 200 à 48 100 wons, ou environ 6,30 à 36,70 euros. Il s’agit d’une baisse de 1 600 wons, soit 1,20 euros, sur un mois. Ces frais atteindront leur plus bas niveau depuis octobre 2021.Cependant, une nouvelle hausse des surtaxes carburant est attendue en août, en raison du conflit armé entre Israël et l'Iran. Jeudi dernier, les contrats à terme sur le pétrole WTI (West Texas Intermediate) pour août ont clôturé à 73,82 dollars, enregistrant une forte hausse par rapport aux 61,15 dollars du 15 mai.