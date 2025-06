Baisse du nombre d'entrées de travailleurs étrangers au premier semestre 2025

Photo : YONHAP News

Le nombre d'étrangers titulaires d’un visa « E-9 » qui sont arrivés en Corée du Sud, du 1er janvier au 10 juin 2025, a baissé de 20,9 % en glissement annuel.Selon les statistiques rendues publiques hier par le ministère sud-coréen du Travail et de l'Emploi, pour cette période-là, 28 520 étrangers sont entrés dans le pays du Matin clair, munis de ce visa autorisant le travail non spécialisé. Le plafond appliqué à la délivrance du visa « E-9 » est ajusté chaque année et a été fixé à 130 000 pour 2025. La moitié de l’année écoulée, seuls 21,9 % de ce nombre fixé ont donc été délivrés.Par industrie, c'est le secteur manufacturier qui a enregistré le plus grand recul avec 28 887 entrées avec ce type de visa, soit une baisse de 25,8 %. La pêche et la construction ont accusé une baisse respectivement de 21,7 % (2 198 entrées) et de 33,1 % (513 entrées). En revanche, l'agriculture et l'élevage ainsi que les services ont progressé respectivement de 19,3 % (4 031 entrées) et de 27,5 % (264 entrées).Pour rappel, la main d'œuvre étrangère a fortement baissé durant la pandémie de COVID-19, avant d'augmenter à partir de 2022 pour atteindre 100 148 l’année suivante. Mais, elles ont chuté de nouveau en 2024 pour s'établir à 78 025, largement inférieur au plafond fixé à 165 000 pour cette année-là.Le ministère estime que 2025 connaîtra le même phénomène en raison des facteurs conjoncturels défavorables à la demande de ressources humaines étrangères.