NYT : comment la Corée du Sud est devenue une puissance culturelle ?

Photo : YONHAP News

Le New York Times a analysé, dans un article publié samedi, le succès de la culture coréenne. Après avoir attiré l’attention des observateurs du monde entier avec la K-pop et les K-dramas, elle est désormais au premier plan grâce également aux cosmétiques et à la gastronomie.Le film « Parasite » a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020, devenant le premier film non-anglophone à recevoir cette distinction. L'année dernière, l'écrivaine Han Kang a obtenu le prix Nobel de littérature, et le 8 juin, la comédie musicale « Maybe Happy Ending » a décroché plusieurs prix aux Tony Awards. En parallèle, l'attention se porte sur le retour de BTS, dont les membres ont terminé leur service militaire, tandis que Blackpink lancera sa tournée mondiale à Séoul le mois prochain. Sans oublier que « Squid Game », qui a battu des records d'audience sur Netflix, se prépare pour sa saison 3, dont la sortie est prévue vendredi.Cependant, le journal souligne que les avis divergent sur la question de savoir si le pays du Matin clair est véritablement une puissance culturelle. De nombreux experts évoquent des obstacles géopolitiques, comme l'embargo chinois sur la culture coréenne après le déploiement du système de défense antimissile THAAD, ou les restrictions culturelles imposées par la Corée du Nord. De plus, l'exportation culturelle reste limitée à certains secteurs. Il est donc trop tôt pour dire si la culture coréenne a atteint son apogée ou si elle continuera d'influencer le monde.Néanmoins, certains estiment que la hallyu est désormais un véritable mode de vie, bien au-delà d'un simple phénomène de divertissement. Les exportations de cosmétiques « made in Korea » ont augmenté de 21 % en 2024, plaçant la Corée du Sud au troisième rang des pays exportateurs de produits de beauté, après les Etats-Unis et la France. Du côté de la gastronomie, des vidéos virales sur le gimbap, du riz enroulé dans une feuille d’algue séchée, ont créé une pénurie de denrées dans les épiceries américaines. De plus, les ventes de ramen ont également connu une forte hausse. Autant d’exemples qui montrent que la culture coréenne est encore loin de s’essouffler.