Lee Jae Myung échange avec le Premier ministre malaisien

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu ce matin par téléphone avec le Premier ministre malaisien. La porte-parole de la présidence sud-coréenne a déclaré qu’Anwar Ibrahim avait félicité Lee Jae Myung pour son investiture, et ce dernier avait exprimé sa gratitude en retour.Selon Kang Yu-jung, les deux dirigeants sont convenus de renforcer étroitement le partenariat stratégique bilatéral. Le chef de l’Etat sud-coréen a évoqué la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques cette année, soulignant son engagement à consolider davantage les liens d'amitié et de coopération, bâtis sur plus de 50 ans de confiance.Kang a précisé qu’ils ont aussi décidé de travailler ensemble pour élargir la coopération mutuellement bénéfique dans des domaines variés tels que le commerce, les investissements, les infrastructures, la transformation numérique, la croissance verte et l'industrie de la défense, y compris la conclusion de l'accord de libre-échange (ALE).Enfin, la porte-parole a indiqué que les deux hommes se sont engagés à intensifier la coopération internationale face aux défis régionaux et mondiaux, la Malaisie étant présidente de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et la Corée du Sud celle du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) cette année.