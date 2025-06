Droits de douane américains : le ministre délégué au Commerce extérieur arrive aux USA

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur est arrivé dimanche aux Etats-Unis pour participer à une réunion ministérielle concernant les droits de douane américains. Il est le premier haut fonctionnaire du gouvernement de Lee Jae Myung à se rendre aux Etats-Unis.Sous l’administration précédente de Yoon Suk Yeol, la Corée du Sud avait déjà organisé une réunion ministérielle et deux séries de négociations techniques. Il ne reste que deux semaines avant la fin de la période de suspension des droits de douane, prévue pour le 8 juillet, mais aucune nouvelle n'a encore été rapportée concernant un éventuel accord.Lors de sa rencontre avec des journalistes, Yeo Han-koo a précisé qu’il laissait toutes les options ouvertes pour la réunion ministérielle. Il a rappelé que le nouveau gouvernement avait élargi et réorganisé son système de négociation, en élevant le niveau de chefs de négociation technique. Il a exprimé son intention d’accélérer les pourparlers de bonne foi, en envoyant un message clair que Séoul est prêt à débattre de manière constructive.Concernant la possibilité de conclure les négociations d'ici juillet, Yeo a souligné qu'il était difficile de faire des prévisions en raison de nombreuses incertitudes. Il a cité les attaques américaines contre l'Iran, les législations budgétaires aux USA, ainsi que les marchés financiers américains pour illustrer les facteurs complexes qui pourraient influencer les négociations.Durant son séjour, le représentant sud-coréen rencontrera non seulement des responsables ministériels américains, dont le secrétaire au Commerce, Howard Rutnik et le représentant américain au Commerce (USTR), Jamieson Greer, mais aussi des responsables de la Maison Blanche et des membres du Congrès.