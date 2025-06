Samsung et SK Hynix informés des restrictions d'importation d'équipements américains dans leurs usines en Chine

Photo : YONHAP News

Les entreprises sud-coréennes Samsung Electronics et SK Hynix ont récemment été informées par l’administration américaine des restrictions concernant l'entrée d'équipements américains dans leurs usines de semi-conducteurs en Chine. C’est ce qu’a rapporté vendredi le Wall Street Journal. Selon ce dernier, des responsables de la Maison Blanche ont expliqué que cette politique était similaire à celle de Pékin, qui a instauré un système de licences pour contrôler ses exportations de terres rares vers les Etats-Unis.En 2022, le gouvernement de Joe Biden avait déjà mis en place des mesures de contrôle des exportations interdisant effectivement la vente de certains équipements de semi-conducteurs avancés aux entreprises chinoises. Toutefois, à l’époque, des entreprises comme Samsung Electronics bénéficiaient d'exemptions leur permettant d'importer des équipements américains dans leurs usines dans l’empire du Milieu.Cependant, l’administration américaine actuelle envisage de supprimer ces exceptions et de modifier les règles pour obliger les entreprises à demander une licence à chaque fois qu'elles envoient des équipements de fabrication de semi-conducteurs américains vers la Chine.Le journal américain a toutefois précisé que cette mesure n'avait pas encore été confirmée et qu'elle ne représentait pas un avis coordonné entre les différentes administrations.