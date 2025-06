Crise au Moyen-Orient : hausse des prix du pétrole, chute du KOSPI

Photo : YONHAP News

Les prix du pétrole ont connu une forte hausse après que l'Iran a évoqué la possibilité de fermer complètement le détroit d'Hormuz. Ce matin, à 7h30, les contrats à terme sur le pétrole WTI (West Texas Intermediate) ont bondi de plus de 3 %, dépassant les 76 dollars le baril. Par rapport au 13 juin, date du début des frappes israéliennes contre l'Iran, les tarifs ont augmenté d'environ 13 %.L'impact sur la Corée du Sud pourrait être encore plus important, car près de 70 % de son pétrole importé transite par le détroit d'Hormuz. Au-delà de l'envolée des prix, des inquiétudes émergent concernant les réserves de pétrole du pays.Face à cette situation, Séoul a activé un dispositif de surveillance 24 heures sur 24. Le ministre par intérim de l'Economie et des Finances a présidé ce matin une réunion d'urgence avec les agences concernées. Lee Hyung-il a ordonné un suivi des prix internationaux de l'énergie et de l'approvisionnement en pétrole.La crise au Moyen-Orient pèse également sur le marché boursier sud-coréen, qui était récemment en plein essor. Ce matin, l'indice principal de la Bourse de Séoul, le KOSPI, est même descendu sous la barre des 3 000 points. Après avoir chuté de plus de 1 % en début de séance, il a atteint 2 970 points. Cependant, à la clôture des cours, à 15h30, il est remonté au-dessus des 3 000 points, terminant la journée à 3 014,47 points. Il enregistre tout de même une baisse de 0,24 % par rapport à vendredi. Le KOSDAQ est également en baisse. L’indice des valeurs technologiques cède, pour sa part, 0,85 % et termine ce lundi à 784,79 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit fortement face au billet vert par rapport à vendredi. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 384,30 wons (+18,7 wons).