Lee Jae Myung nomme onze ministres

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a annoncé aujourd'hui les nominations de onze ministres. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de la présidence, Kang Hoon-sik, lors d'une conférence de presse au Bureau présidentiel de Yongsan.Parmi les nominations, Ahn Kyu-baek, député du Minjoo, a été proposé au poste de ministre de la Défense, devenant ainsi le premier civil à occuper cette fonction depuis le coup d'Etat militaire du 16 mai 1961. Jeong Dong-young, également député du Minjoo, a été désigné ministre de la Réunification, tandis que Cho Hyun, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a été promu chef de ce ministère.Bae Gyeong-hoon, directeur de l'institut de recherche sur l'IA de LG, a été nommé ministre des Sciences et des TIC, et Kwon Oh-eul, ancien député, ministre des Patriotes et des Anciens Combattants. Kim Seong-hwan, élu du Minjoo, a été proposé pour le poste de ministre de l'Environnement, et Kang Sun-woo, aussi issue de la formation au pouvoir, ministre de l'Egalité des sexes et de la Famille.Jeon Jae-soo a été nommé ministre des Océans et de la Pêche. Han Seong-sook, ancienne directrice de Naver, prendra la tête du ministère des PME et des Startups. Kim Young-hoon, ancien président de la Confédération coréenne des syndicats, a été désigné ministre de l'Emploi et du Travail. Enfin, Song Mi-ryeong reste ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation.A propos de la reconduction possible de ministres de l'ancienne administration, l'exécutif a précisé qu'il pourrait maintenir en poste des personnalités compétentes, en accord avec la direction et les priorités du gouvernement actuel.