Le ciel se couvre à nouveau ce mardi en Corée du Sud. Les nuages se sont installés au-dessus du territoire et les premières précipitations sont annoncées dans la matinée sur la côte sud. Elles s’étendront progressivement vers le nord en cours de journée pour concerner l’ensemble du pays dans la soirée.Du côté des températures, ce matin, il fait 24°C à Séoul, 22°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Busan, 19°C à Daegu ainsi que 21°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 30°C dans la capitale, 27°C à Daejeon et Gangneung, 26°C à Jeonju, 25°C à Gwangju et Daegu ainsi que 24°C à Busan.